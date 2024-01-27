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Обвиняемые в убийстве во Франции армяне-нелегалы освобождены из-под стражи

Обвиняемые в убийстве во Франции армяне-нелегалы освобождены из-под стражи Армянские нелегальные иммигранты, задержанные во Франции по обвинению в непредумышленном убийстве фермера и ее 12-летней дочери в Памье, освобождены из-под стражи.
Другие страны
27 января 2024 г. 14:58
Обвиняемые в убийстве во Франции армяне-нелегалы освобождены из-под стражи

Армянские нелегальные иммигранты, задержанные во Франции по обвинению в непредумышленном убийстве фермера и ее 12-летней дочери в Памье, освобождены из-под стражи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на французского политика и члена парламента Оливье Марли, который написал об этом в своем аккаунте в "Х".

"Граждане Армении-нелегалы, насмерть сбившие фермера и ее 12-летнюю дочь на блокпосту в прошлый вторник, были освобождены судьей", - написал он, сожалея об общественном бессилии.

Как сообщается, суд принял решение об освобождении из-под стражи нелегалов, учитывая "их семейную ситуацию и интересы ребенка".

Как сообщалось ранее, автомобиль с нелегалами сбил семью фермеров, которые вместе с другими протестующими перекрыли шоссе. Женщина погибла на месте, ее дочь и муж были доставлены в больницу, где позже девочка скончалась от полученных травм.

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Версия на английском языке Illegal Armenians accused of murder in France released from custody

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