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    ​Обвиняемому в убийствах в Гюмри солдату в РФ грозит пожизненный срок

    За подобные преступления предусмотрено наказание от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Российскому солдату-срочнику Валерию Пермякову, обвиняемому в убийстве семьи в Гюмри, грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщил источник в военной прокураторе РФ. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "За подобные преступления по российскому законодательству предусмотрено наказание от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения", - сказал собеседник агентства.

    Согласно данным полиции, в понедельник утром в Гюмри, где дислоцируется 102-ая российская военная база, из автомата были убиты члены одной семьи, включая двухлетнюю девочку. Единственный выживший - полугодовалый ребенок - с огнестрельными ранениями был прооперирован и находится в реанимации. В настоящее время его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым.

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