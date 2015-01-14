​Обвиняемому в убийствах в Гюмри солдату в РФ грозит пожизненный срок

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Российскому солдату-срочнику Валерию Пермякову, обвиняемому в убийстве семьи в Гюмри, грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщил источник в военной прокураторе РФ. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За подобные преступления по российскому законодательству предусмотрено наказание от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным полиции, в понедельник утром в Гюмри, где дислоцируется 102-ая российская военная база, из автомата были убиты члены одной семьи, включая двухлетнюю девочку. Единственный выживший - полугодовалый ребенок - с огнестрельными ранениями был прооперирован и находится в реанимации. В настоящее время его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым.