​Обвиняемый в убийстве Флойда полицейский предстанет перед судом

Джордж Флойд и Дерек Чавен https://report.az/storage/news/030093f3f0c3836200bcf49d4f1c56a5/205b522a-4426-4055-8c48-321b2715d6ee_292.jpg

Полицейский Дерек Чавен из Миннеаполиса впервые предстанет в понедельник перед судом за применение удушающего приема при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, от чего впоследствии тот скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Чавена обвиняют в совершении убийства второй степени. Это намеренное убийство без предварительного умысла, когда намерение заключалось в причинении физического вреда при проявлении полного безразличия к человеческой жизни.

По нынешнему обвинению Чавену грозит до 40 лет лишения свободы.

Именно он давил на сонную артерию Флойда коленом в течение 8 минут 46 секунд, несмотря на то что тот говорил: "Не могу дышать". За его освобождение назначен залог в 1 миллион долларов США

Еще трое полицейских, помогавших при задержании, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Все они были вскоре уволены из полиции. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы, но они предстанут перед судом 29 июня.

Чавен проработал в полиции 19 лет. Известно, что он участвовал в нескольких инцидентах со стрельбой. В его адрес было подано 15 жалоб, лишь одна из которых имела для него дисциплинарные последствия.