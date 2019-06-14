​Обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче не признал вину в суде

Бернтон Таррант, обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче, не признал себя виновным в убийствах, покушениях на убийства и совершении террористического акта.

Об этом сообщает издание The New Zealand Herald в пятницу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Подсудимый выступает перед окружным судом Крайстчерча по прямой видеосвязи из тюремной камеры в Окленде.

Cуд оставил Брентона Тарранта под стражей до следующего заседания суда. Судья Кэмерон Мандер назначил следующее заседание по делу на 4 мая 2020 года.

15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погиб 51 человек, еще порядка 50 были ранены. Брентону Тарранту были предъявлены в общей сложности 92 обвинения.