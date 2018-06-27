Обвиняемая в разглашении секретного доклада АНБ США признала вину

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Бывшая сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Риэлити Ли Виннер, обвиняемая властями США в разглашении секретного доклада американского Агентства национальной безопасности (АНБ), признала в суде свою вину, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Таким образом женщина пошла на сделку со следствием. Изначально ей грозило до 10 лет лишения свободы. Теперь, как следует из судебных документов, прокуратура не будет настаивать на более суровом наказании для нее, чем пять лет и три месяца тюремного заключения и еще три года нахождения под особым надзором после выхода на свободу.

Виннер является первой американкой, отданной нынешней администрацией президента США Дональда Трампа под суд за разглашение секретов в области национальной безопасности.

Ее арестовали в прошлом году, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации, в частности, она отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ, в котором утверждалось, что российская военная разведка осуществила кибератаку на компанию, разрабатывающую программное обеспечение, используемое в США при проведении выборов.