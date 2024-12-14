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Обвинившего OpenAI в нарушении авторских прав нашли мертвым

Обвинившего OpenAI в нарушении авторских прав нашли мертвым Бывший сотрудник OpenAI индийского происхождения Сучир Баладжи, обвинивший компанию в нарушении американского законодательства об авторском праве, был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 19:08
Обвинившего OpenAI в нарушении авторских прав нашли мертвым

Бывший сотрудник OpenAI индийского происхождения Сучир Баладжи, обвинивший компанию в нарушении американского законодательства об авторском праве, был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of India.

Как пишет издание, тело 26-летнего Баладжи было найдено 26 ноября. По данным полиции Сан-Франциско и судмедэксперта, он покончил жизнь самоубийством, следов насильственной смерти не обнаружено.

Согласно The Times of India, экс-сотрудник уволился из OpenAI в августе 2024 года, где 1,5 года работал над сервисом ChatGPT. Баладжи обвинил компанию в нарушении закона об авторском праве в ходе разработки сервиса. Он также выразил опасения по поводу возможного негативного влияния модели OpenAI на общество, которая, по его мнению, "неустойчива для экосистемы интернета" и наносит вред компаниям, чьи данные используются для "обучения" ChatGPT.

Издание также сообщило, что Сучир Баладжи был одним из ключевых свидетелей по иску против OpenAI, который подала газета The New York Times в 2023 году, и имел в распоряжении документы, которые могли бы сыграть важную роль для дела.

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