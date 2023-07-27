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Обучение украинских пилотов на F-16 скоро начнется в Румынии и Дании

Обучение украинских пилотов на F-16 скоро начнется в Румынии и Дании США разрабатывают план по проведению в Румынии и Дании обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16.
Другие страны
27 июля 2023 г. 07:10
Обучение украинских пилотов на F-16 скоро начнется в Румынии и Дании

США разрабатывают план по проведению в Румынии и Дании обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

Как передает Report, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы планируем провести обучение украинских пилотов в Румынии и Дании. Сроки, места проведения, а также длительность учебной программы пока прорабатываются", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков "начнется в скором времени". По словам Кирби, подготовка украинских пилотов может пройти и в других странах, но пока определенность есть только в отношении Румынии и Дании.

"Обучение может пройти и в других местах, мы сейчас изучаем этот вопрос", - добавил он.

Кирби также сообщил, что Великобритания уже "начинает обучение украинских пилотов английскому языку, чтобы они могли управлять F-16".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı pilotlar Rumıniya və Danimarkada təlim keçəcəklər

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