Обучение боевиков Свободной сирийской армии в Турции вскоре начнется

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Реализация турецко-американской программы по обучению и оснащению боевиков оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) начнется в ближайшее время. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

"Программа (по обучению и оснащению бойцов ССА - ред.) стартует в ближайшее время. Подготовка к ней идет, как было запланировано, никаких проблем нет", - заявил Бильгич на брифинге в Анкаре.

Он опроверг сообщения турецких СМИ о том, что реализация программы может вообще не начаться. Ранее турецкие СМИ сообщали, что ее старт, который намечался на 1 марта и несколько раз переносился, откладывается из-за требования Анкары о равном участии турецких и американских инструкторов в обучении сирийских боевиков и о создании совместной с США комиссии по отбору обучающихся.

В конце апреля турецкие СМИ сообщили о прибытии в Турцию сорока военнослужащих сил специального назначения армии США, которые должны участвовать в тренировке представителей сирийской оппозиции. Министр иностранных дел Турции заявил в начале мая, что подготовка бойцов ССА, которые будут бороться с правительственными войсками Сирии и террористической группировкой "Исламское государство", начнется 9 мая.