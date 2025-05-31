Обсуждено сотрудничество между дипломатическими вузами Азербайджана и Доминиканы

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев обсудил с ректором Института высшего образования дипломатической и консульской подготовки (NESDYC) МИД Доминиканской Республики Хосе Рафаэлем Эспайатом сотрудничество между дипломатическими вузами двух стран.

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев обсудил с ректором Института высшего образования дипломатической и консульской подготовки (NESDYC) МИД Доминиканской Республики Хосе Рафаэлем Эспайатом сотрудничество между дипломатическими вузами двух стран.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанской дипмиссии.

"Посол Руслан Рзаев провел встречу с ректором Института высшего образования в области дипломатической и консульской подготовки (NESDYC) Министерства иностранных дел Доминиканской Республики Хосе Рафаэлем Эспайатом, где обсуждались вопросы академического сотрудничества между институтами дипломатической службы двух стран", - подчеркнули в посольстве.

В рамках визита в карибскую республику посол Руслан Рзаев также встретился с заместителем министра по двусторонней внешней политике Франсиско Карабальо.

Стороны в ходе встречи обсудили двусторонние вопросы и перспективы сотрудничества в различных областях.