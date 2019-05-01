Генсек ООН обсудил с главой Китая вопрос нарушения прав уйгурских тюрков

Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином обсудил ситуацию с правами человека в стране, а также нарушенные права уйгурских тюрков.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Степан Дюжарик.

По его словам, Антонио Гутерриш посетил Пекин для участия во II Форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь".

На встрече с Си Цзиньпином он внес в повестку вопрос уйгурских тюрок в названных "образовательными лагерями" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Отметим, что распространяется многочисленная информация о политике ассимиляции, проводимой властями Китая в отношении мусульманских уйгурских тюрок. Официальный Пекин отвергает подобные обвинения. Недавно Индонезия направила официальному Пекину запрос в связи с "лагерями политического перевоспитания". Количество уйгурских тюрок, содержащихся властями Китая в политико-идеологических лагерях, достигло 3 млн.

Напомним, что заместитель официального представителя Госдеп США Роберт Палладино подчеркнул, что не исключены новые санкции против Китая за притеснение уйгуров.