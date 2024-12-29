Обсуждаются несколько версий крушения самолета в Южной Корее

Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, но среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэр

Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, но среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание.

Подтвержденное число погибших на данный момент составляет 174 человек. Спаслись двое.

Число версий причин аварии продолжает расти, они основываются на видеозаписях очевидцев с места происшествия. На них видно, как самолет при заходе на посадку начинает дымить, а из правого двигателя вырываются вспышки и клубы дыма, сопровождающиеся взрывом.

Выдвигаются предположения, что самолет столкнулся с птицами, что и вызвало неисправности в двигателе, но в то же время видеозаписи свидетельствуют, что к полосе он приближался с убранными шасси, которые так и не выдвинулись.

Самолет сделал две попытки посадки. Неясно, стало ли причиной первой неудачной попытки неисправность шасси или проблемы с двигателем. Потом самолет попытался выполнить посадку на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и он продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости.

Это, как пишет агентство, привлекает особое внимание, так как обычно в таких случаях носовая часть самолета опускается на взлетно-посадочную полосу, но на видеозаписях видно, что самолет не смог снизить скорость, а его носовая часть оставалась приподнятой, пока он "неизбежно" не врезался в заграждение.

"На видео видно, что шасси не раскрыты, а скорость практически не снижалась. В таких случаях, когда шасси не работают, должны быть активированы другие системы торможения, такие как реверс тяги и воздушные тормоза на крыльях, но этого тоже не произошло", - пояснил профессор кафедры аэронавтики Университета Инха Чхве Ги Ён.

Директор центра летного обучения университета Хансо Ким Гю Ван отметил, что, если шасси не раскрываются, тормозные системы теряют свою эффективность. "Отсутствие механизмов замедления и попытка посадки на корпус неизбежно привели к аварии", - заявил эксперт.

Как передает Ренхап, вызывает вопросы и длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан. При длине 2800 метров она короче, чем полосы в международных аэропортах Инчхона (3700 метров) и Кимпхо (3600 метров), а также в расположенном поблизости аэропорту Кванджу (3000 метров).

Однако министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи отвергло предположения о том, что длина полосы могла стать причиной аварии. В ведомстве подчеркнули, что ранее аналогичные по размеру самолеты регулярно использовали этот аэропорт и длина полосы была достаточной для их взлета и посадки.