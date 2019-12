На пакистано-индийской границе в Джамму и Кашмире произошла перестрелка.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, в результате артобстрела погибли двое пакистанских и один индийский военный, в том числе пострадали мирные жители.

Cross border shelling on #LOC in #Uri two Pakistani and one Indian army soldiers killed civilians also suffered damage #Kashmir pic.twitter.com/6zGHs4N4Kk