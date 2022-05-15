Обстрел боевиками автобуса в Алеппо, погибли 10 сирийских военных

Десять сирийских военных погибли и 12 ранены в результате обстрела боевиками автобуса в провинции Алеппо.

Десять сирийских военных погибли и 12 ранены в результате обстрела боевиками автобуса в провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В результате обстрела из ПТРК "ТОУ", произведенного террористами из района населенного пункта Блинта по микроавтобусу с сирийскими военнослужащими в районе населенного пункта Анджара, погибло десять и ранено 12 военнослужащих", - сказал он.

Кроме того, Журавлев добавил, что в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, ранен один сирийский военнослужащий.