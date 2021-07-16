Обстановка в Гаване спустя четыре дня после протестов спокойная

Часть нарядов полиции, направленная на патрулирование центральных районов кубинской столицы после массовых беспорядков в воскресенье, продолжает нести дежурство. Обстановка в городе спокойная

Часть нарядов полиции, направленная на патрулирование центральных районов кубинской столицы после массовых беспорядков в воскресенье, продолжает нести дежурство. Обстановка в городе спокойная

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Усиленное патрулирование на данный момент сохраняется на главной гаванской набережной Малекон, в окрестностях Капитолия и на территории муниципалитета Центральная Гавана. По официальным данным, беспорядков в городе в четверг не зафиксировано.

Работа мобильного интернета в столице восстановлена, однако доступ в Facebook, WhatsApp и Instagram до сих пор ограничен. Магазины и заведения общепита работают в соответствии с санитарными нормами, введенными для предотвращения распространения коронавируса: обязательно социальное дистанцирование, рестораны ведут обслуживание только навынос.