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Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана вновь обострилась, ранен пограничник

Обстановка на таджико-кыргызской границе остается напряженной
​Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась, прозвучали новые выстрелы, ранен пограничник

Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась, прозвучали новые выстрелы, ранен пограничник.

Как передает Report сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Государственной пограничной службы Кыргызстана.

"Во время встречи с населением, в которой принимали участие глава Погранслужбы и губернатор Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана", - заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в результате был ранен кыргызский пограничник.

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