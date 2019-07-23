Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана вновь обострилась, ранен пограничник

Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась, прозвучали новые выстрелы, ранен пограничник.
Как передает Report сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Государственной пограничной службы Кыргызстана.
"Во время встречи с населением, в которой принимали участие глава Погранслужбы и губернатор Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана", - заявили в ведомстве.
По информации пресс-службы, в результате был ранен кыргызский пограничник.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости