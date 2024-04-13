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Обслуживавшая канатную дорогу в Анталье компания не имела сертификата Минпрома Турции

Обслуживавшая канатную дорогу в Анталье компания не имела сертификата Минпрома Турции Компания, проводившая техобслуживание канатной дороги в турецкой Анталье, где накануне произошла авария, не прошла сертификацию в Министерства промышленности и технологий страны.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 16:41
Обслуживавшая канатную дорогу в Анталье компания не имела сертификата Минпрома Турции

Компания, проводившая техобслуживание канатной дороги в турецкой Анталье, где накануне произошла авария, не проходила сертификацию в Министерстве промышленности и технологий страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В центре опровергли распространенные в социальных сетях сообщения о том, что данная компания якобы была одобрена министерством.

"Компания не одобрена и не сертифицирована Министерством промышленности и технологий для техобслуживания канатной дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в результате обрушения опоры канатной дороги в Анталье одна из кабин упала на скалистый склон. Находившиеся в ней 8 человек выпали, один скончался на месте.

Согласно последним данным, спасателям удалось эвакуировать 137 из 184 застрявших на канатной дороге.

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Версия на азербайджанском языке Antalyada kanat yoluna texniki xidmət həyata keçirən şirkətin sertifikatı olmayıb

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