Общий размер помощи в США из-за COVID-19 составит около $6 триллионов

Общий размер финансовой помощи в США в связи с пандемией коронавируса составит около 6 триллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

"Общий размер пакета помощи составляет около шести триллионов долларов США: два триллиона – прямая помощь, примерно четыре – за счет кредитов федерального резерва (ФРС США – ред.)", - заявил Кудлоу на пресс-конференции.

По его словам, это станет самым большим пакетом финансовой помощи в истории США, которая будет оказана в виде наличности и кредитов широким слоям американцев – безработным, семьям, индивидуальным предпринимателям.

"Это будет тяжелый период, но это будут недели. Это не должно быть на годы", - добавил Кудлоу.