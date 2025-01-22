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Общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд

Общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд Долг Соединенных Штатов перед ООН составляет $2,8 млрд, из них $1,5 млрд составляет задолженность в основной бюджет всемирной организации.
Другие страны
22 января 2025 г. 02:21
Общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд

Долг Соединенных Штатов перед ООН составляет $2,8 млрд, из них $1,5 млрд составляет задолженность в основной бюджет всемирной организации.

Как передает корреспондент американского бюро Report, об этом заявил заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Долг США по взносам в регулярный бюджет ООН составляет $1,5 млрд. Если учитывать бюджет на миротворческие миссии, на трибуналы и регулярный бюджет, то общая сумма составляет $2,8 млрд", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

Хак также напомнил, что по утвержденным правилам всемирной организации, если долг страны превышает сумму необходимых отчислений в регулярный бюджет ООН за два года, то страна лишается права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Регулярный бюджет ООН на 2025 год, утвержденный Генассамблеей, составляет $3,72 млрд.

Зампредставителя генсека добавил, что выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызывает беспокойство, поскольку международное сотрудничество важно в борьбе с пандемиями.

Вашингтон остается одним из главных спонсоров ООН, и в 2022 году его взносы составили более трети от общего бюджета организации.

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