Общий объем оказанной Нидерландами Украине военной помощи достиг почти €6 млрд

Общий объем военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, достиг почти €6 млрд.

Общий объем военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, достиг почти €6 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе голландского правительства.

В общей сложности Нидерланды уже потратили €1 млрд на 155-мм снаряды для Украины. "В последнем квартале прошлого года Нидерланды выделили около €2 млрд на [военную] помощь, - добавили голландские власти. - В эту сумму включены поставки истребителей F-16, а также контракты на поставку и финансирование производства беспилотников".

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил в соцсети "X", что страна "ускоряет военную помощь Украине".