У Макрона требуют предоставить убежище афганским женщинам

Это уже вторая такого рода петиция, направленная в августе французскому лидеру

Общественные деятели Франции адресовали президенту Франции Эмманюэлю Макрону петицию с требованием предоставить в стране убежище всем желающим этого афганским женщинам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AFP .

Это уже вторая такого рода петиция, направленная в августе французскому лидеру. За сутки нахождения в интернете она уже собрала 1,5 тыс. подписей, в частности женщин-писателей и кинематографистов, ряда женщин-политиков. Первая петиция, распространенная 15 августа, получила поддержку 85 тыс. француженок и французов.

Как отмечается в новом воззвании, президенту Макрону следует "без каких-либо предварительных условий" предоставить убежище афганским женщинам, которым "грозит крайне высокая опасность быть изнасилованными, униженными или убитыми".