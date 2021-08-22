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У Макрона требуют предоставить убежище афганским женщинам

У Макрона требуют предоставить убежище афганским женщинам Это уже вторая такого рода петиция, направленная в августе французскому лидеру
Другие страны
22 августа 2021 г. 11:00
У Макрона требуют предоставить убежище афганским женщинам
Эмманюэль Макрон

Общественные деятели Франции адресовали президенту Франции Эмманюэлю Макрону петицию с требованием предоставить в стране убежище всем желающим этого афганским женщинам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AFP.

Это уже вторая такого рода петиция, направленная в августе французскому лидеру. За сутки нахождения в интернете она уже собрала 1,5 тыс. подписей, в частности женщин-писателей и кинематографистов, ряда женщин-политиков. Первая петиция, распространенная 15 августа, получила поддержку 85 тыс. француженок и французов.

Как отмечается в новом воззвании, президенту Макрону следует "без каких-либо предварительных условий" предоставить убежище афганским женщинам, которым "грозит крайне высокая опасность быть изнасилованными, униженными или убитыми".

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Версия на азербайджанском языке Fransanın ictimai xadimləri Makrondan əfqanlara sığınacaq verməyi tələb ediblər

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