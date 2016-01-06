Общенациональная забастовка парализовала бельгийские железные дороги

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Общенациональная забастовка парализовала вечером во вторник бельгийские железные дороги. Также полностью остановлено движение скоростных пассажирских поездов Thalys, связывающих Брюссель с Парижем, и Eurostar между Брюсселем и Лондоном. Забастовка продлится 48 часов, то есть до вечера четверга, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила оператор бельгийских железных дорог - компания SNCB, последние поезда отправились в рейс во вторник в 22:00 (00:00 мск 6 января).

В среду и четверг международные поезда ходить фактически не будут, на национальном уровне отменено две трети маршрутов, преимущественно в Валлонии (южная франкоязычная половина Бельгии) и в Брюссельском федеральном регионе.

Северную нидерландскоязычную часть страны - Фландрию забастовка затронет в значительно меньшей степени.

Профсоюзы требуют от руководства компании гарантировать занятость всех без исключения служащих компании и отказаться от планов повышения производительности труда и реструктуризации компании, которая может привести к сокращению части персонала.