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Общее число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 40 тыс.

Общее число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 40 тыс.

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 15, общее число умерших достигло 42 647.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Количество выявленных заболевших увеличилось на 958, до 305 289. Оба суточных показателя – и смертности, и числа заболевших – самые низкие с момента начала карантина в марте, однако статистика за выходные всегда выглядит лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Днем ранее число умерших увеличилось на 43, заболевших - на 1 221.
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