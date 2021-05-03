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Общее число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 20 млн

Общее число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 20 млн На лечении находятся 3 413 642 пациента с коронавирусом
Другие страны
3 мая 2021 г. 12:50
Общее число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 20 млн

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 368 147 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 19 925 604. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ведомство на официальном сайте, количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 3 417 и составило 218 959.

Суточный показатель заболеваемости несколько снизился: накануне было зафиксировано 392 488 новых случаев, а 1 мая - 401 993, что стало мировым рекордом за все время пандемии.

Количество выздоровевших пациентов возросло за сутки на 300 732, до 16 293 003. Национальный коэффициент выздоровления на утро понедельника составляет 81,77% от общего числа заболевших. Этот показатель в Индии непрерывно снижается уже второй месяц: 27 апреля он составлял 82,54%, 15 апреля - 88,31%, а в конце марта он был равен 94,58%.

На лечении находятся 3 413 642 пациента с коронавирусом, что на 63 998 больше, чем сутками ранее.

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Версия на английском языке India's COVID tally nears 20 million

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