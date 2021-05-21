Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 26 млн

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 031 991

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 031 991, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 209 и составило 291 331.

Суточный показатель смертности в Индии остается высоким, в мае он уже в десятый раз превысил 4 тыс. человек. Антирекорд по суточному росту выявленных смертельных случаев был зафиксирован 19 мая и составил 4 529.