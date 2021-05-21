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Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 26 млн

Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 26 млн Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 031 991
Другие страны
21 мая 2021 г. 10:34
Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 26 млн

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 031 991, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 209 и составило 291 331.

Суточный показатель смертности в Индии остается высоким, в мае он уже в десятый раз превысил 4 тыс. человек. Антирекорд по суточному росту выявленных смертельных случаев был зафиксирован 19 мая и составил 4 529.

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Версия на английском языке Total number of people infected with COVID in India exceeds 26M

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