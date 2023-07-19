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Общее число задержанных в ходе беспорядков во Франции составило около 3,8 тыс.

Общее число задержанных в ходе беспорядков во Франции составило около 3,8 тыс. Французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших Францию после того, как полицейский застрелил 17-летнего водителя в парижском пригороде.
Другие страны
19 июля 2023 г. 21:02
Общее число задержанных в ходе беспорядков во Франции составило около 3,8 тыс.

Французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших Францию после того, как полицейский застрелил 17-летнего водителя в парижском пригороде.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"В общей сложности около 3,8 тыс. человек были задержаны. Они были выведены с улиц и не смогли продолжить причинять ущерб гражданам и зданиям", - отметил он на слушаниях в комиссии по законодательству Национального собрания (нижней палаты парламента).

Глава ведомства также напомнил, что "треть задержанных - подростки, средний возраст которых составляет 17-18 лет". Дарманен добавил, что "еще 345 участников беспорядков были задержаны уже после их окончания".

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