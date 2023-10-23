О нас

Общее число задержанных Израилем сторонников ХАМАС составило около 500 человек

Общее число задержанных Израилем сторонников ХАМАС составило около 500 человек Израильские силовики с начала нападения боевиков из Газы 7 октября на Израиль задержали на Западном берегу реки Иордан порядка 500 активистов правящего в секторе радикального движения ХАМАС.
Другие страны
23 октября 2023 г. 15:25
Общее число задержанных Израилем сторонников ХАМАС составило около 500 человек

Израильские силовики с начала нападения боевиков из Газы 7 октября на Израиль задержали на Западном берегу реки Иордан порядка 500 активистов правящего в секторе радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По состоянию на сегодняшний день с начала военных действий [7 октября] в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу задержаны более 800 разыскиваемых лиц, из них около 500 связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что в ночь на 23 октября "в ходе масштабной операции по противодействию терроризму и конфискации оружия в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана) было задержано 64 разыскиваемых лица, 37 из них - сторонники террористической организации ХАМАС".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда предприятий в Сумгайыте
ФотоПрезидент принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда предприятий в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 12:44
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Венгрии
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Венгрии
23 октября 2023 г. 12:28
Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
21 октября 2023 г. 16:48
Скоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
ФотоСкоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
21 октября 2023 г. 12:57
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
21 октября 2023 г. 12:14
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
20 октября 2023 г. 14:09
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
20 октября 2023 г. 12:24
Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi