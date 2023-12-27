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Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек

Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 21 тыс., ранения получили свыше 55 тыс. человек.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 16:07
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 21 тыс., ранения получили свыше 55 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 110, ранены 55 243", - говорится в заявлении представителя Минздрава анклава Ашрафа аль-Кудры, опубликованном на официальной странице ведомства в Telegram-канале.

По его информации, только за последние сутки погибли 195 человек.

Представитель Минздрава выразил опасения, что в отношении медицинского комплекса им. Насера, расположенном в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, повторяется сценарий, произошедший с больницей "Аш-Шифа" на севере анклава, которую израильские силы штурмовали в ноябре. Он призвал "международные организации предпринять эффективные и срочные меры для обеспечения защиты медицинского комплекса, его персонала, раненых, больных и тысяч перемещенных лиц".

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölənlərin sayı 21 min nəfəri keçib
Версия на английском языке Total number of deaths in Gaza Strip exceeds 21,000

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