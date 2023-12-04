Общее число погибших в Газе солдат ЦАХАЛ достигло 398

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух военнослужащих в боях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа, в результате чего общее число потерь ЦАХАЛ достигло 398 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух военнослужащих в боях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа, в результате чего общее число потерь ЦАХАЛ достигло 398 человек.

Как передает Report , об этом информирует газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что в ходе продолжающейся операции израильской армии против радикалов в боях на севере сектора Газа были убиты еще двое солдат, в результате число погибших военнослужащих с момента начала сухопутного наступления ЦАХАЛ достигло 72.

Общее количество потерь ЦАХАЛ во время последнего обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек. Подавляющее большинство солдат были убиты в боях с силами ХАМАС на юге Израиля в первый день после устроенного боевиками нападения на израильскую территорию.