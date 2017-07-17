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    Общая сумма замороженных активов Ливии в зарубежных банках составляет 67 млрд долларов США

    В отношении Ливии действует режим оружейного эмбарго, заморозки счетов и запрета на поездки, который не имеет истечения срока действия© Libya Prospect

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сумма замороженных ливийских активов в западных банках к настоящему моменту составляет 67 миллиардов долларов.

    Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил глава правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаез Саррадж.

    "Денежные средства, которые сейчас находятся в западных банках, составляют около 67 миллиардов долларов. Среди них и вклады Ливийской компании по инвестициям, и вклады Центрального банка. Эти замороженные активы значатся за ливийским государством", - заявил премьер-министр и глава президентского совета Ливии.

    Отметим, что в отношении Ливии действует режим оружейного эмбарго, заморозки счетов и запрета на поездки, который не имеет истечения срока действия.

    По словам главы ПНС, правительство не требовало размораживать ливийские активы, однако Кабмин "выступил с просьбой передачи в свои руки управления этими средствами, для того, чтобы ими эффективнее распоряжаться".

    "Отсутствие должного управления этими средствами вызвало потери ливийского государства, превышающие один миллиард долларов в год. Это неприемлемо. Следует позволить ливийскому государству возвратить себе управление этими средствами, а не размораживать их", - заявил Ф.Саррадж.

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