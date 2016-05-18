Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Общая численность мигрантов во всем мире достигла 244 миллионов человек в 2015 году. Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

«Согласно последним статистическим данным, в 2015 году численность международных мигрантов достигла 244 миллионов, что на 40% превышает показатель 2000 года», — сказал он, выступая в Брюсселе на конференции по проблемам миграции.

По словам главы внешнеполитического ведомства Бельгии, половину из названного им числа мигрантов составляют женщины, треть из которых в возрасте от 15 лет до 34 лет.