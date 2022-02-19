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ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на востоке Украины

ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на востоке Украины ОБСЕ заявила о значительном ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины и призывает к деэскалации.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 08:39
ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на востоке Украины

ОБСЕ заявила о значительном ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины и призывает к деэскалации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление действующего председателя организации, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и ее генерального секретаря Хельги Марии Шмид было распространено ОБСЕ в ночь на субботу.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о значительном росте вооруженного насилия на востоке Украины. Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от применения силы, а также деэскалации и без того напряженной ситуации. Сдержанность, диалог и ответственность имеют первостепенное значение", - указано в заявлении.

Рау и Шмид призвали прекратить враждебную риторику вокруг ситуации на востоке Украины, потому что она подрывает усилия по содействию миру и угрожает эскалацией, говорится в заявлении.

"Возрастающая враждебная и подстрекательская риторика, которую мы слышим, подрывает усилия по содействию миру, стабильности и безопасности, повышает риски дальнейшей конфронтации и эскалации. Это надо остановить", - сказано в заявлении руководства ОБСЕ.

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