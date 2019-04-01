ОБСЕ: Выборы в Украине - свободные и конкурентные

Первый тур президентских выборов на Украине прошел в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва на пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей.

"Выборы на Украине были конкурентными, у голосующих был широкий выбор, который выразился в больших цифрах", - сказал И.Канерва.

Он в целом позитивно оценил день выборов.

По его словам, фундаментальные свободы в целом были соблюдены - "кандидаты могли свободно соперничать".

В ОБСЕ также считают, что те нарушения, которые были установлены в день голосования, в целом не повлияют на результат голосования.

Напомним, что выборы президента прошли на Украине 31 марта. ЦИК по итогам подсчета 60% протоколов официально объявил о втором туре президентских выборов.