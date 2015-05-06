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    ОБСЕ: Встреча по созданию рабочих подгрупп в рамках контактной группы прошла конструктивно - ДОПОЛНЕНО

    Первое заседание подгруппы по политическим вопросам состоится 16 мая

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Встреча по созданию рабочих подгрупп в рамках контактной группы прошла конструктивно. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель ОБСЕ в контактной группе Хайди Тальявини.

    "Считаем, что работа велась в конструктивном ключе, мы заложили фундамент для решения вопросов для начала мирного процесса", - сказала она.

    "Мы тут собрались и запустили работу подгрупп по 4 направлениям: экономическим вопросам и восстановлению объектов; вопросам беженцев, внутренне перемещенных лиц и гуманитарному содействию; политическим вопросам; вопросам безопасности", - сказала Тальявини. 

    "Сегодня обсуждали повестку дня, и координаторы от ОБСЕ, которые координировали работу, докладывали (участникам контактной группы) об итогах первой встречи", - заключила представитель ОБСЕ.

    По словам Тальявини, первое заседание подгруппы по политическим вопросам состоится 16 мая.

    По словам представителя РФ в контактной группе Азамата Кульмухаметова, итог встречи в Минске дает основание для продолжения мирного урегулирования в Донбассе. "Это важное событие, и главное в том, что оно произошло на основе прямого диалога. То, что было сказано сегодня дает все основания на продолжение мирного урегулирования", - заявил он.

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