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    ОБСЕ: Участники контактной группы договорились об отводе вооружений калибром менее 100 мм

    Встреча контактной группы проходила в минском Президент-отеле в закрытом для прессы режиме

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Участники контактной группы договорились об отводе вооружений калибром менее 100 мм.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в ОБСЕ.

    Встреча контактной группы проходила в минском "Президент-отеле" в закрытом для прессы режиме. Перед заседанием прошли переговоры координаторов рабочих подгрупп и заседания рабочих подгрупп.

    Как ожидалось, основными темами раунда переговоров станет демилитаризация Широкина и отвод вооружений калибром менее 100 мм по всей линии соприкосновения.

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