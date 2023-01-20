ОБСЕ требует от России возвращения похищенных автомобилей

Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым. В организации требуют РФ вернуть имущество.

Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым. В организации требуют РФ вернуть имущество.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ" , об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В ОБСЕ отметили, что помимо угона автомобилей, Россия с апреля удерживает трех сотрудников мониторинговой миссии по сомнительным обвинениям.

"В последние 11 месяцев РФ атакует не только на Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. На минувших выходных мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это - неприемлемо", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе подчеркивают, что РФ должно немедленно отдать имущество ОБСЕ и отпустить задержанных сотрудников.