ОБСЕ требует от России возвращения похищенных автомобилей

Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым. В организации требуют РФ вернуть имущество.
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В ОБСЕ отметили, что помимо угона автомобилей, Россия с апреля удерживает трех сотрудников мониторинговой миссии по сомнительным обвинениям.
"В последние 11 месяцев РФ атакует не только на Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. На минувших выходных мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это - неприемлемо", - отмечается в заявлении.
В Евросоюзе подчеркивают, что РФ должно немедленно отдать имущество ОБСЕ и отпустить задержанных сотрудников.