​ОБСЕ: Ситуация на востоке Украины ухудшилась

Баку. 13 Июля. REPORT.AZ/ Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан заявил, что в последние месяцы ситуация на Украине значительно ухудшилась, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"С момента моего последнего доклада на Постоянном совете 23 апреля ситуация на востоке Украины ухудшилась. Количество нарушений режима прекращения огня увеличилось с обеих сторон, площадь распространения насилия выросла, бои вернулись в города и районы, в которых было тихо в течение нескольких месяцев", — отметил Апакан.

Также он добавил, что под угрозой находятся жизни мирных граждан, так как из-за боевых действий во многих городах разрушена инфраструктура водоснабжения.