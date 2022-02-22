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ОБСЕ назвала признание Россией "ДНР" и "ЛНР" нарушением минских соглашений

ОБСЕ назвала признание Россией "ДНР" и "ЛНР" нарушением минских соглашений Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании нез
Другие страны
22 февраля 2022 г. 08:53
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР" нарушением Минских соглашений.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с Минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Признание только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части их страны, Украины", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке OSCE blasts Russia's recognition of Donetsk, Luhansk as contrary to Minsk agreements
Версия на азербайджанском языке ATƏT Rusiyanın qondarma DXR və LXR-i tanımaq qərarını pisləyib

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