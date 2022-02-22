ОБСЕ назвала признание Россией "ДНР" и "ЛНР" нарушением минских соглашений

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании нез

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР" нарушением Минских соглашений.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с Минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Признание только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части их страны, Украины", - говорится в заявлении.