​ОБСЕ: Луганск был обстрелян кассетными бомбами

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что один из районов Луганска был обстрелян кассетными бомбами.

Как передает Report со ссылкой на BBC, в отчете миссии говорится, что во время осмотра Артемовского района, где находятся в основном одноэтажные дома, были обнаружены повреждения строений и заборов, характерные для взрыва кассетной бомбы.

Кроме этого, были найдены части ракет-носителей бомбы "Смерч". По мнению наблюдателей ОБСЕ, обстрел этими ракетами велся с северо-запада.

В результате обстрела был убит один из жителей этого района.

Кассетные бомбы распадаются в воздухе, разбрасывая в районе падения большое количество поражающих элементов.