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    ​ОБСЕ: Луганск был обстрелян кассетными бомбами

    В результате обстрела был убит один из жителей этого района

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что один из районов Луганска был обстрелян кассетными бомбами.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, в отчете миссии говорится, что во время осмотра Артемовского района, где находятся в основном одноэтажные дома, были обнаружены повреждения строений и заборов, характерные для взрыва кассетной бомбы.

    Кроме этого, были найдены части ракет-носителей бомбы "Смерч". По мнению наблюдателей ОБСЕ, обстрел этими ракетами велся с северо-запада.

    В результате обстрела был убит один из жителей этого района.

    Кассетные бомбы распадаются в воздухе, разбрасывая в районе падения большое количество поражающих элементов.

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