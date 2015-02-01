​ОБСЕ: контактная группа подготовила детальный план по выполнению минских соглашений

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В ходе встречи в Минске контактная группа подготовила детальный план по выполнению договоренностей в рамках минского протокола.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

При этом отмечается, что главы "ДНР" и "ЛНР", которые имеют право на подпись данных документов, так и не приехали на переговоры.

В заявлении отмечается, что представители самопровозглашенных республик не были уполномочены решать этот вопрос, и фактически не были готовы обсуждать даже исполнение прекращения огня и отвод тяжелых вооружений.