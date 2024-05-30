ОБСЕ/БДИПЧ: Закон Грузии "об иноагентах" не соответствует демократическим стандартам и правам человека

Закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует демократическим стандартам и правам человека.

Закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует демократическим стандартам и правам человека.

Как передает Report , об этом Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) пишет в своем юридическом анализе.

Согласно анализу, принятый в Грузии закон, который определяет гражданское общество и СМИ как "организации, осуществляющие интересы иностранной силы", лишь только за финансирование, полученное из-за рубежа, не соответствует строгим требованиям международного права в области прав человека.

В анализе БДИПЧ также подчеркнуты значительные различия между законом, принятым в Грузии, и законами США (FARA) и Австралии, которые принципиально отличаются по целям и сфере применения.

В анализе отмечается, что существующие законы в США и Австралии направлены на публичную регистрацию частных компаний и некоммерческих организаций, которые участвуют в адвокатировании или лоббировании от имени иностранных властей, и они не называют гражданское общество или медиа "иностранными представителями" только за то, что те получают финансирование из-за рубежа.

БДИПЧ призывает грузинских официальных лиц отозвать этот закон и предпринять шаги по приведению законодательства в соответствие с международными стандартами.

В анализе отмечается, что существует ряд обязательств, которые могут быть наложены на организации гражданского общества и которые могут быть оправданы с перспективы прав человека, однако они не должны быть конкретно нацелены на сектор гражданского общества и не должны допускать, что будто все организации гражданского общества, финансируемые из-за рубежа, представляют интересы иностранных сил.