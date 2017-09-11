Обрушившийся на США ураган "Ирма" ослаб до первой категории

© REUTERS

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Ирма", обрушившийся на Соединенные Штаты, ослаб до первой категории. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

В центре отметили, что "Ирма" ослабевает по мере продвижения по западному полуострову Флориды. Сейчас максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 135 км в час, а его эпицентр находится примерно в 40 км к северо-востоку от Тампы и в 30 км к северо-западу от Лейкленда.

Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 24 км в час.

Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды накануне вечером. Президент США Дональд Трамп объявил на территории штата режим крупного стихийного бедствия.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 млн человек. Эвакуации подлежат 6,3 млн жителей Флориды.