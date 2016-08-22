Обрушившиеся на Японию тропические штормы привели к гибели двух человек

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Тропические штормы "Миндуль" и "Компасу", обрушившиеся на японские острова Хонсю и Хоккайдо, привели к первым жертвам: погибли двое человек, еще 49 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK, в результате проливных дождей и шквалистого ветра в городе Сагамихара префектуры Канагава погибла 58-летняя женщина. Еще 46 человек в различных районах острова Хонсю получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее число пострадавших - в префектуре Тиба.

На острове Хоккайдо в результате разлива реки из-за ливневых дождей, сопровождающих другой циклон "Компасу" на севере Японии, погиб 42-летний мужчина. Травмы получили еще трое человек.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей регионов, проживающих в районах возможного прохождения циклонов, воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.