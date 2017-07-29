Обрушилась трибуна в цирке в Колумбии, ранения получили около 40 человек - ВИДЕО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 39 человек пострадали в результате обрушения трибуны в цирке в Колумбии, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в муниципалитете Кальдас на северо-западе страны.

"39 пострадавших человек прибыли в больницу San Vicente de Paul для лечения", — сообщили в администрации Кальдаса.

По словам заместителя директора больницы, только одному 62-летнему мужчине потребуется серьезная медицинская помощь из-за травмы брюшной полости.