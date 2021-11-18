О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оборонный бюджет стран НАТО за 7 лет вырос на 260 млрд долларов

Оборонный бюджет стран НАТО за 7 лет вырос на 260 млрд долларов Увеличение расходов стран НАТО на оборону с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы в общей сложности порядка 260 млрд долларов США․
Другие страны
18 ноября 2021 г. 16:33
Оборонный бюджет стран НАТО за 7 лет вырос на 260 млрд долларов

Увеличение расходов стран НАТО на оборону с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы в общей сложности порядка 260 млрд долларов США․

Как передает Report, об этом выступая в Италии на ежегодном форуме "НАТО-индустрия", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Хорошая новость состоит в том, что с 2014 года, с того времени, как мы начали увеличивать инвестиции в оборону, все союзники увеличили оборонные расходы. Таким образом, союзники увеличивали оборонные расходы семь лет подряд… Сейчас десять стран-союзниц финансируют оборонные расходы в размере 2% от ВВП, и большинство стран альянса заявили о планах достичь той же цели. В общем в последние семь лет это добавило 260 миллиардов долларов на оборону", - сказал он.

Военный бюджет НАТО на 2021 год согласован в размере 1,61 млрд евро, что на 5% больше показателей 2020 года. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры, программ, миссий и операций по всему миру. В 2021 году 254,9 млн евро из военного бюджета пойдет на финансирование миссий и операций НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке NATO member states' defense spending up by $260B over seven years
Версия на азербайджанском языке NATO-ya üzv dövlətlərin müdafiə xərcləri 7 ildə 260 mlrd dollar artıb

Другие новости из категории

Лукашенко попросил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев
Лукашенко попросил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев
18 ноября 2021 г. 17:09
В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19
В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19
18 ноября 2021 г. 16:56
На западе Канады объявлен режим ЧС из-за сильных ливней
На западе Канады объявлен режим ЧС из-за сильных ливней
18 ноября 2021 г. 16:10
Главы МИД G7 осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС
Главы МИД G7 осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС
18 ноября 2021 г. 14:00
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
18 ноября 2021 г. 13:48
Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу
Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу
18 ноября 2021 г. 12:58
Япония выделит почти 700 млрд долларов на поддержку экономики в период пандемии
Япония выделит почти 700 млрд долларов на поддержку экономики в период пандемии
18 ноября 2021 г. 11:54
В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу заразившихся COVID-19
В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу заразившихся COVID-19
18 ноября 2021 г. 09:49
Главный инфекционист США рассказал о риске ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
Главный инфекционист США рассказал о риске ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
18 ноября 2021 г. 08:54
В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны
В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны
18 ноября 2021 г. 08:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi