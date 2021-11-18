Оборонный бюджет стран НАТО за 7 лет вырос на 260 млрд долларов

Увеличение расходов стран НАТО на оборону с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы в общей сложности порядка 260 млрд долларов США․

Увеличение расходов стран НАТО на оборону с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы в общей сложности порядка 260 млрд долларов США․

Как передает Report, об этом выступая в Италии на ежегодном форуме "НАТО-индустрия", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Хорошая новость состоит в том, что с 2014 года, с того времени, как мы начали увеличивать инвестиции в оборону, все союзники увеличили оборонные расходы. Таким образом, союзники увеличивали оборонные расходы семь лет подряд… Сейчас десять стран-союзниц финансируют оборонные расходы в размере 2% от ВВП, и большинство стран альянса заявили о планах достичь той же цели. В общем в последние семь лет это добавило 260 миллиардов долларов на оборону", - сказал он.

Военный бюджет НАТО на 2021 год согласован в размере 1,61 млрд евро, что на 5% больше показателей 2020 года. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры, программ, миссий и операций по всему миру. В 2021 году 254,9 млн евро из военного бюджета пойдет на финансирование миссий и операций НАТО.