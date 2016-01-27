Оборонный бюджет США в 2017 году может составить 580 млрд. долларов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Оборонный бюджет США в следующем финансовом году может составить 580 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

По данным агентства, данная сумма будет обозначена в бюджетном предложении президента США Барака Обамы. Отмечается, что новый бюджет США в оборонной сфере может быть на 27 млрд. долларов меньше по сравнению с текущим финансовом годом.

"Это на 15 млрд. долларов меньше, чем изначально планировал Пентагон. Это приведет к сокращению некоторых крупных оружейных программ", — говорится в сообщении агентства.

Отметим, что в ноябре прошлого года президент США Барак Обама подписал принятый конгрессом оборонный бюджет на 2016 год. Новый более чем 607-млрд. оборонный бюджет сохраняет ключевые характеристики предыдущего бюджета, на который наложил вето президент США. В частности, он продлевает запрет на закрытие тюрьмы для иностранных подозреваемых в терроризме в Гуантанамо на Кубе.

Также в законе предусмотрено разрешение на расходы на помощь Украине оружием в размере 300 млн. долларов, если администрация сочтет это необходимым.