Оборонные расходы Японии в 2024 году вырастут более чем на 10%

Правительство Японии готово одобрить заявку министерства обороны на увеличение бюджета в 2024 году до уровня около 7,7 трлн иен (54,1 млрд долларов) по текущему курсу, что примерно на 13,2% больше аналогичной статьи расходов в текущем году.

Правительство Японии готово одобрить заявку министерства обороны на увеличение бюджета в 2024 году до уровня около 7,7 трлн иен (54,1 млрд долларов) по текущему курсу, что примерно на 13,2% больше аналогичной статьи расходов в текущем году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Средства планируется потратить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией.

Также правительство выделит деньги на разработку гиперзвуковой ракеты с дальностью полета 3 тыс. км. Помимо этого, планируется обеспечить ассигнования на строительство двух кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis, и на укрепление защитного потенциала отдаленных островов.