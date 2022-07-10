Оборонные расходы Франции в будущем году могут быть увеличены на 3 млрд евро

Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на три миллиарда евро.

Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на три миллиарда евро.

Как передает Report , об этом сказал в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню.

"Я подтверждаю намерение правительства увеличить на 3 млрд евро военный бюджет на 2023 год. Это будет вынесено на обсуждение парламента", - подчеркнул Лекорню, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Он отметил, что военное ведомство намерено оценить опыт в свете ситуации на Украине и при необходимости внести дополнительные корректировки в оборонный бюджет.

По словам Лекорню, министерство вооруженных сил намерено пересмотреть оборонные расходы с учетом опыта украинского конфликта.

"Президент республики Эмманюэль Макрон поручил нам вместе с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции оценить состояние нашей оборонной промышленности", - уточнил министр.