Оборонные расходы Франции в будущем году могут быть увеличены на 3 млрд евро

Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на три миллиарда евро.
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"Я подтверждаю намерение правительства увеличить на 3 млрд евро военный бюджет на 2023 год. Это будет вынесено на обсуждение парламента", - подчеркнул Лекорню, отвечая на соответствующий вопрос издания.
Он отметил, что военное ведомство намерено оценить опыт в свете ситуации на Украине и при необходимости внести дополнительные корректировки в оборонный бюджет.
По словам Лекорню, министерство вооруженных сил намерено пересмотреть оборонные расходы с учетом опыта украинского конфликта.
"Президент республики Эмманюэль Макрон поручил нам вместе с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции оценить состояние нашей оборонной промышленности", - уточнил министр.