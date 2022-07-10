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Оборонные расходы Франции в будущем году могут быть увеличены на 3 млрд евро

Оборонные расходы Франции в будущем году могут быть увеличены на 3 млрд евро Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на три миллиарда евро.
Другие страны
10 июля 2022 г. 16:56
Оборонные расходы Франции в будущем году могут быть увеличены на 3 млрд евро

Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на три миллиарда евро.

Как передает Report, об этом сказал в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню.

"Я подтверждаю намерение правительства увеличить на 3 млрд евро военный бюджет на 2023 год. Это будет вынесено на обсуждение парламента", - подчеркнул Лекорню, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Он отметил, что военное ведомство намерено оценить опыт в свете ситуации на Украине и при необходимости внести дополнительные корректировки в оборонный бюджет.

По словам Лекорню, министерство вооруженных сил намерено пересмотреть оборонные расходы с учетом опыта украинского конфликта.

"Президент республики Эмманюэль Макрон поручил нам вместе с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции оценить состояние нашей оборонной промышленности", - уточнил министр.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın müdafiə xərcləri gələn il 3 milyard avro artırıla bilər

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