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Оборонные расходы Эстонии вырастут до 2,7% от ВВП

Оборонные расходы Эстонии вырастут до 2,7% от ВВП Расходы Эстонии на оборону вырастут минимум до 2,7% от ВВП. Общая сумма расходов может достичь 1,2 млрд евро.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 13:08
Оборонные расходы Эстонии вырастут до 2,7% от ВВП

Расходы Эстонии на оборону вырастут минимум до 2,7% от ВВП. Общая сумма расходов может достичь 1,2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на национальную телерадиокомпанию ERR, об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, этого требует текущая ситуация с безопасностью.

"Членство в НАТО подразумевает расходы для страны-участника в 2% ВВП, однако Эстония уже превзошла эту цифру", - отметил он.

Певкур отметил, что речь идет об усилении противовоздушной обороны, системы береговой обороны, закупки РСЗО HIMARS.

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Версия на английском языке Estonia’s defense spending to rise to 2.7% of GDP

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