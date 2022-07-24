Оборонные компании США и Британии работают над защитой от ракет РФ

Оборонные компании, в том числе британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над созданием защиты от российских и китайских гиперзвуковых ракет.
По словам главы Cohort Энди Томиса, его фирма занимается проектом по поражению оружия, которое движется со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.
Глава Raytheon Missiles & Defense рассказал, что его фирма, скорее всего, сосредоточится на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. При этом, по его мнению, защита от гиперзвукового оружия находится в «зачаточном состоянии», а этим вопросом в Штатах занимаются в рамках лишь одного проекта.