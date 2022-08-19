Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в регионе 17 военных самолетов КНР

Оборонное ведомство Тайваня в пятницу зафиксировало в прилегающем к острову регионе шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 17 военных самолетов.

Оборонное ведомство Тайваня в пятницу зафиксировало в прилегающем к острову регионе шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 17 военных самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на его странице в Twitter.

В нем утверждается, что так называемую срединную линию Тайваньского пролива в ходе маневров пересекали восемь самолетов - четыре истребителя-бомбардировщика JH-7 и по два истребителя Cу-30 и J-16. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

15 августа НОАК возобновила учения в регионе в ответ на визит в Тайбэй делегации американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс).

КНР с начала августа провела серию маневров в разных районах вдоль побережья страны и вокруг острова Тайвань после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Поездка вызвала резкую критику со стороны материкового Китая.